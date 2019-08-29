Сотрудники ЦОДД предупредили о перекрытиях в День города

В День города движение будет перекрыто на нескольких участках в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Так с 22:00 5 сентября до 08:00 9 сентября будет перекрыт участок улицы Тверской от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд, улицы Моховой от улицы Тверской до Никитинской и Театральный проезд от улицы Большая Дмитровка до улицы Петровка.

Помимо прочего, проезд будет невозможен в Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Глинищевском, Газетном и Никитинском переулках, а также в Тверском проезде.

Фото: Пресс-служба ЦОДД

Кроме того, 7 и 8 сентября перекроют участки на улице Скульптора Мухиной в ЗАО, на улице Николая Злобина и Центральном проспекте в ЗелАО.

По причине запуска фейерверков в честь Дня города 7 сентября перекроют улицу Москворецкая и переулок Васильевский Спуск, улицы Федосьино, Академика Глушко, Физическую, Проектируемый проезд № 5562, Озерную аллею и проезд вдоль ТЦ «Авиапарк».

Подробную информацию об изменениях на дорогах Москвы в период празднования 872-летия города можно узнать на официальном сайте ЦОДД.

Читайте также: Около 450 мероприятий проведут московские библиотеки в честь Дня города