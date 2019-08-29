Сергей Собянин: Средняя зарплата учителей достигла 114 тысяч рублей

В столице открылся московский международный форум «Город образования», который проходит в 75 павильоне ВДНХ.

Выступая на общегородском педагогическом совете, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году в детские сады и школы пойдет рекордное количество ребят — 1,5 миллиона человек.

— Такого никогда не было за всю историю Москвы, — отметил он.

По словам главы города, при обсуждении задач нужно смотреть в будущее, тем не менее не стоит забывать и о том, что говорили в предыдущие годы. Мэр напомнил, что на прошлом педсовете речь шла о массовом внедрении «Московской электронной школы» во все образовательные учреждения города, и это, отметил он, было сделано.

— Я обещал вам, что все московские школы обновят свое технологическое и информационное оборудование, и мы это сделали, — сказал Сергей Собянин.

Также все учителя, активно занимающиеся в МЭШ, получили надбавку в размере 10 тысяч рублей. Аналогично — и в случае с классными руководителями: им тоже ввели надбавку за свою работу.

— В прошлом году я сказал, что заработная плата московских учителей должна к концу года достигнуть 100 тысяч рублей, но тогда мне мало кто поверил. Тем не менее в первом полугодии 2019 года средняя зарплата педагогов достигла 114 тысяч рублей, — подчеркнул мэр Москвы.

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин добавил, что все поставленные ранее задачи в основном выполнены. Так, по итогам Всероссийской олимпиады школьников москвичи взяли 55 процентов всех золотых медалей. Итоги WorldSkills, которые еще только подводятся, показывают, что москвичи утроили результат по золотым медалям — с двух в прошлом году до шести в 2019-м.

— Мы на втором месте, поэтому нам еще есть над чем работать, — сказал мэр столицы.

Самый главный результат, считает глава города, в том, что московские школьники стали в большем количестве поступать в ведущие вузы столицы — таких выпускников стало в три раза больше.

При этом мэр отметил, что в России реализуется масштабный национальный проект «Образование», который направлен на повышение качества образования по всей стране. А это значит, что конкуренция при поступлении в столичные вузы будет увеличиваться.

— Наши выпускники должны быть по-прежнему конкурентными и с каждым годом показывать лучший результат, — подчеркнул Сергей Собянин.

Он пояснил, что раньше мы гордились тем, что выпускники набирают 220 баллов на ЕГЭ, а теперь стоит задача увеличить этот показатель до 250 баллов. Это необходимо, чтобы двигаться вперед.

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

— Сегодня большинство московских школ на мировом уровне, — заявил мэр Москвы, добавив, что нужно повышать качество образования, а это зависит от всего педколлектива столицы, родителей и учащихся. — Необходима и помощь города.

Ранее была поставлена задача связать школу с городской средой — университетами, колледжами, предприятиями, культурной сферой, и во многом это сделано. Так, появились предпрофессиональные классы, но пока что не в каждой школе.

— Профориентация — залог повышения качества образования, — считает Сергей Собянин. — Было бы хорошо, чтобы эти проекты пришли в каждую школу без исключения.

Глава города рассказал, что директора школ предложили создать новый стандарт старшей школы, который бы включал в себя новое оборудование, реконструкцию зданий, развитие МЭШ.

— Мы также должны системно повышать норматив подушевого финансирования школ, и мы такое решение уже приняли — закладываем это в бюджете, — сообщил мэр Москвы, добавив, что это необходимо делать ежегодно исходя из инфляции и возможностей города.

Школа, по словам мэра, всегда играла важную роль в общественно-политической жизни города. Он напомнил, что 8 сентября состоятся выборы в Московскую городскую думу.

— В каждом округе за это место бороться будут от трех до пяти кандидатов, идет активная конкурентная борьба, и я уверен, что наши педколлективы не останутся в стороне от этого процесса. Для нас очень важно, кто будет представлять интересы образования в Мосгордуме. Прошу вас принять активное участие, — сказал Сергей Собянин.