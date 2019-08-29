Более 100 благотворительных организаций поучаствуют в фестивале «Душевная Москва»
7 и 8 сентября парк «Сокольники» проведет фестиваль общественных организаций «Душевная Москва». Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня города.
Более 100 некоммерческих организаций расскажут о своей деятельности и возможности участия в благотворительных проектах. На площадке будут присутствовать компании из различных сфер: помогающие многодетным семьям, пенсионерам, детям-сиротам, экоактивисты, приюты для животных и другие.
Для посетителей проведут различные мастер-классы: научат рисовать, дрессировать собак, оказывать первую помощь. Также будет проведен тренинг по противопожарной безопасности, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
Кроме того, гостей пригласят на серию лекций. Например, студенты ВГИКа проведут экскурс в мир фото- и видеосъемки. В лектории поделятся ценными знаниями. Можно будет пройти квест, поиграть в бильярд, настольный теннис, сделать первый шаг к помощи окружающему миру и получить памятные призы.
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