Сто неиспользуемых зданий обнаружили в Подмосковье

Сто неиспользуемых объектов федеральной, областной и муниципальной собственности обнаружила ревизия имущества, проведенная в Московской области. Об этом сообщил министр имущественных отношений области Владислав Коган.
Среди объектов — административные здания, гаражи, мастерские, прачечные, объекты незавершенного строительства.
Помещения будут использовать для реализации новых проектов. Так, например, в заброшенном здании КПП в Солнечногорске планируют обустроить пекарню или объект торговли. В Балашихе на месте бывших учреждений здравоохранения будут обустроены детские сады.
Здания из реестра будут предоставляться через торги и без каких-то особых льгот, передает «Российская газета».
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