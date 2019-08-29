Пригожин рассказал, почему Валерия не смогла приехать на «Новую волну»
Продюсер Иосиф Пригожин расскзаал, почему певица Валерия не смогла посетить музыкальный фестиваль «Новая волна — 2019», который проходит в Сочи.
Он подчеркнул, что причина не в отсутствии приглашения. По его словам, неделя «Новой волны» выдалась богатой на семейные события.
— Причина номер один — это операция у матери Валерии. Причина номер два — день рождения сына: ему исполнилось 25 лет. Причина номер три заключается в том, что сын женился, — пояснил Пригожин в комментарии ФАН.
Продюсер подчеркнул, что певица может отказаться от выгодного предложения по работе, так как семья для нее на первом месте.
В этом году фестиваль «Новая волна» проходит с 24 по 29 августа. В конкурсе приняли участие 13 исполнителей, которые представляли 11 стран.
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