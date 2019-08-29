Жена Германа Стерлигова: Вы настолько защитили женщин, что пора защищать мужиков

Жена российского предпринимателя Германа Стерлигова Алена дала комментарий телеканалу «Москва 24» касательно современных проблем в отношениях мужчин и женщин. По ее мнению, права мужчин надо ставить выше прав женщин. Ролик опубликован в четверг, 29 августа.

— Женщина отвратительно себя ведет на нашей территории, ну почему ее не вывести, не взять за шкирку? Ну почему вот показывают, что женщина бросается на мужчин с кулаками, бьет его. И это надо терпеть? Я знаю, если бы я подняла руку на Германа, он бы меня ударил обязательно. Обязательно, потому что это реакция нормального мужика, — отметила женщина.

По мнению Стерлиговой, женщина может сделать аборт, и мужчина не сможет повлиять на ее решение.

— Ни по закону, никак. Он только может убить женщину, остановив ее и тем самым убив и ребенка. Ничего он не может. Если женщина захочет изменить мужчине и уйти с ребенком, и государство заставляет его платить алименты за то, что она ему изменила. На что имеет право в вашем обществе мужчина? Ни на что. Вы хотите жить с такими? Я нет. Это законопослушное чмо, — эмоционально заявила жена фермера.

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