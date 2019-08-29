Четверг 29 августа , 14:08
Ясно + 22 °
Город
4-дневная рабочая неделя
4-дневная рабочая неделя
Выборы — 2019
Жесткая посадка А321 в Подмосковье
Московский урбанистический форум – 2019
Ситуация в Грузии
Лесные пожары в Сибири
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Образование

Минобороны РФ планирует расширить сеть суворовских училищ

Ирина Игнатенко
• 14:35 • 29 августа 2019
0
doc76vgamdys0ycj09r95n
Фото: Денис Машкин, ФАН

Министерство обороны РФ планирует с 1 сентября расширить сеть суворовских училищ и кадетских корпусов. Об этом 29 августа сообщил начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин. 

Он отметил, что 1 сентября откроется Кемеровское президентское кадетское училище и филиал Пансиона воспитанниц в Петербурге. 

Виктор Горемыкин подчеркнул, что в образовательных учреждениях военного ведомства созданы все условия для качественного освоения образовательных программ, здесь работают опытные преподаватели. 

В этом году выпускниками суворовских училищ стали 1627 юношей и девушек. Большая часть выпускников продолжает обучение в вузах Минобороны, сообщает ФАН.  

Читайте также: Московские суворовцы готовятся к 75-летию училища

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Сергей Собянин увеличил выплаты победителям национальных чемпионатов из Москвы
14:5629 августа 2019
Город
Путин предложил поднять зарплату сотрудникам федеральных ведомств в регионах
14:5229 августа 2019
Внутренняя политика
Названа самая возрастная участница Фестиваля скандинавской ходьбы
14:5029 августа 2019
Город
Историк назвал причины неудачи Гитлера в создании ядерной бомбы
14:3529 августа 2019
Наука
118-летнее здание в центре Москвы продадут на аукционе
14:3129 августа 2019
Город
Схема дорожного движения изменилась на западе Москвы
14:2629 августа 2019
Город
Песков напомнил о словах Путина после освобождения Вышинского из-под стражи
14:1629 августа 2019
Внешняя политика
Строительство Юго-Восточной хорды просят приостановить
14:0629 августа 2019
Город
Психиатр объяснил, как осень влияет на эмоциональное состояние москвичей
14:0429 августа 2019
Город
Разноуровневый переход появится на МЦД-1
14:0329 августа 2019
Город
Режиссер «Легенды № 17» об актере Александре Числове: Он был человеком «без кожи»
14:0129 августа 2019
Звезды
Путин и Меркель приняли решение по транзиту газа через Украину
14:0029 августа 2019
Внешняя политика
Вышинский озвучил свои планы на будущее после освобождения из-под стражи
13:4429 августа 2019
Общество
Участок Филевской линии метро закроют на выходные
13:4329 августа 2019
Город
Более 100 благотворительных организаций поучаствуют в фестивале «Душевная Москва»
13:4129 августа 2019
Город
Сергей Собянин: Средняя зарплата учителей достигла 114 тысяч рублей
13:3029 августа 2019
Город
Сотрудники ЦОДД предупредили о перекрытиях в День города
13:2629 августа 2019
Город
Артем Костырко: К выборам 8 сентября мы готовы
13:2529 августа 2019
Город
Звезда сериала «Шерлок» посетит столицу
13:2129 августа 2019
Общество
Доходы от транспортной отрасли превысили 63 миллиарда рублей
13:1829 августа 2019
Транспорт
Краснокнижных аистов и бабочек обнаружили в подмосковном Лотошине
12:4729 августа 2019
Город
Названа сумма, которую Минтранс выделит на улучшение защиты аэропортов от птиц
12:4429 августа 2019
Финансы
УЕФА проверит Санкт-Петербург на готовность к Евро-2020
12:4429 августа 2019
Спорт
Новые дорожные знаки уменьшенного размера появятся в районе Арбат
12:2729 августа 2019
Город
Перечень долгостроев Москвы сократился почти на 40 объектов с начала года
12:2629 августа 2019
Город
Замгендиректора КРЭТ рассказал об усилении обороны гражданских вертолетов в РФ
12:2129 августа 2019
Технологии
Мэр Москвы рассказал о перспективах развития метрополитена
12:1029 августа 2019
Город
Число трамваев нового поколения «Витязь-Москва» увеличилось в столице
12:0229 августа 2019
Город
Треугольный блок начальных классов появится у центра образования в Кузьминках
11:5329 августа 2019
Город
Мавзолей Ленина закроют 1 сентября в связи с проведением «Спасской башни»
11:5029 августа 2019
Город
Половина прямых иностранных инвестиций России приходится на Москву
11:5029 августа 2019
Финансы
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
11:4929 августа 2019
Происшествия
Ушел из жизни актер, сыгравший в фильме «Легенда № 17»
11:4529 августа 2019
Общество
Комплекс при ТПУ «Бульвар Дмитрия Донского» начнут строить в 2020 году
11:4229 августа 2019
Город
СМИ: Режиссера Сенцова доставили в Москву для обмена заключенными с Украиной
11:2929 августа 2019
Происшествия
Более 30 редких ретроавтомобилей продемонстрируют москвичам 2 сентября
11:2129 августа 2019
Город
Художник Борис Диодоров опроверг информацию о своей госпитализации
11:1529 августа 2019
Культура
Тренер сборной РФ по гимнастике оценил смену гражданства спортсменки Харенковой
11:0229 августа 2019
Спорт
Более 21 миллиона жилых «квадратов» появится в Подмосковье до конца 2021 года
10:5729 августа 2019
Город
Российская гимнастка сменила спортивное гражданство, чтобы выступать за Грузию
10:5729 августа 2019
Спорт
Депутат Госдумы Ионин оценил предложение ГИБДД ограничить скорость перевозки детей
10:5729 августа 2019
Общество
Создатель «Федора» рассказал о его функциях и использовании в будущем
10:5129 августа 2019
Технологии
Тигра Амура поселили в новом сафари-парке
10:3329 августа 2019
Животные
Организаторы фестиваля «PRO лето» пригласили москвичей на спортивные мероприятия
10:3329 августа 2019
Город
Образовательный кластер создадут в Коммунарке
10:3229 августа 2019
Город
Медицинский и образовательный центры построят в бывшей промзоне «Воронцово»
10:2029 августа 2019
Город
Участок в центре столицы перекроют ко Дню знаний
10:0229 августа 2019
Город
Лжесотрудник банка похитил со счета мужчины более трех миллионов рублей
09:5429 августа 2019
Город
Врачи дали советы по преодолению осенней депрессии
09:4529 августа 2019
Общество
Депутат Госдумы высказался против содержания в квартирах бойцовских собак
09:3429 августа 2019
Общество
СМИ: Трамп усомнился в необходимости оказания военной помощи Украине
09:3429 августа 2019
В мире
Швейцарец с любимой тележкой из магазина пешком добрался до Москвы
09:2529 августа 2019
Туризм
Движение на юго-востоке Москвы восстановили после ДТП
09:2029 августа 2019
Происшествия
Девять новых станций Московского метрополитена откроют до конца 2020 года
09:2029 августа 2019
Город
Стало известно, кто чаще всего решается на преступления в России
09:1729 августа 2019
Общество
Студенты-инженеры представят свои гоночные болиды на спортивных соревнованиях
09:1129 августа 2019
Город
Более 200 валидаторов установят на платформах МЦД
07:5929 августа 2019
Транспорт
Около 450 мероприятий проведут московские библиотеки в честь Дня города
07:4529 августа 2019
Город
Археологи обнаружили в центре Москвы артефакт конца XVII века
07:3229 августа 2019
Город
Орнитологи обучили ворон подавать голос по цветовому сигналу
06:5829 августа 2019
Животные
Социологи перечислили любимые занятия россиян в отпуске
06:3629 августа 2019
Туризм
«Антикризисная диета»: аналитики объяснили рост продаж кофе и шоколада
05:5329 августа 2019
Потребление
Последний четверг августа принесет сухую теплую погоду
05:3429 августа 2019
Город
Экологи посоветовали покупать школьные товары российского производства
05:1329 августа 2019
Общество
Опрос показал, что россияне часто путают Вторую мировую войну с Великой Отечественной
04:4529 августа 2019
История
Медики назвали безопасную суточную норму потребления орехов
04:2029 августа 2019
Здоровье
Один человек погиб при столкновении трех автомобилей на МКАД
03:4729 августа 2019
Происшествия
Росстат привлечет блогеров к переписи населения
03:1929 августа 2019
Общество
Новый сквер и игровые комплексы появились в Южном Бутове
02:1829 августа 2019
Город
Москва возглавила рейтинг лучших городов для автотуризма
01:5729 августа 2019
Туризм
Вагоны с системой распознавания лиц создали в России
01:1329 августа 2019
Технологии
Москвичам расскажут в День города об образах России в искусстве
00:5529 августа 2019
Афиша
Свыше 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
00:3729 августа 2019
Транспорт
Депутат Госдумы назвал условие диалога с Грузией
23:5828 августа 2019
Внешняя политика
Московские врачи провели уникальную операцию на позвоночнике
23:3728 августа 2019
Здоровье
Шесть снарядов времен ВОВ обнаружили на севере Москвы
23:1728 августа 2019
Происшествия
Отец погибшей в турецком отеле российской девочки прокомментировал ее смерть
22:5828 августа 2019
Происшествия
Московская канатная дорога подарит школьникам скидку на проезд 1 сентября
22:5028 августа 2019
Город
Более 50 километров проводов в ТиНАО заменили на прочные за полгода
22:4928 августа 2019
Город
Эксперты проконсультируют по качеству детских товаров
22:3828 августа 2019
Товары
Бывшему федеральному министру предъявлено новое обвинение
22:3228 августа 2019
Закон
Центробанк объявил о выпуске памятной монеты к юбилею ВГИК
22:2628 августа 2019
Финансы
Школьников познакомят с историей и культурой города через предметы быта
22:2628 августа 2019
История
Строительство храмового комплекса завершили в Жулебине
22:2028 августа 2019
Город
Сборная России завоевала 22 медали на чемпионате WorldSkills
22:0028 августа 2019
Общество
Королева Елизавета II одобрила приостановку работы британского парламента
21:4428 августа 2019
В мире
Евгений Тишковец рассказал, какими будут осень и зима в Москве
21:3428 августа 2019
Город
Реставраторы сохранят декоративные элементы здания гостиницы «Пекин»
21:0928 августа 2019
Город
Первый чемпионат мира по забегам с препятствиями организуют в парке Горького
21:0628 августа 2019
Город
Более 20 человек погибли в Мексике из-за нападения в баре
20:5328 августа 2019
Происшествия
Мир будущего: как изменится Москва в ближайшие годы
20:4128 августа 2019
Город
СК возбудил уголовное дело по факту гибели девочки после ДТП в Москве
20:2228 августа 2019
Происшествия
Фестиваль «За безопасность детства» пройдет в столичном парке
20:0928 августа 2019
Дети
Москвичей предупредили о самой холодной ночи августа
20:0128 августа 2019
Город
Американские клерки готовы уволиться с работы из-за дресс-кода
19:5228 августа 2019
Общество
Разбор завалов завершили на месте обрушения здания в Новосибирске
19:2528 августа 2019
Происшествия
Площадки для съемок кинофильмов планируют создать в Новой Москве
19:2128 августа 2019
Город
Дело против донора с ВИЧ возбудили в Ленинградской области
19:1028 августа 2019
Происшествия
Информацию о похищении ребенка на юге Москвы опровергли
19:1028 августа 2019
Происшествия
Минтруд заявил о снижении числа безработных в России
19:0328 августа 2019
Общество
Полицейский спас кошку из сгоревшей квартиры в Москве
19:0228 августа 2019
Происшествия
МИИТ подготовит специалистов по цифровому транспорту и логистике
18:5028 августа 2019
Образование
Москву назвали городом с наибольшим числом неженатых людей
18:4828 августа 2019
Город
Новые образовательные программы стартуют в Культурном центре ЗИЛ
18:3928 августа 2019
Город
Политолог объяснил, зачем Коломойский предложил снять санкции с России
18:3628 августа 2019
Внешняя политика
Возможность проверить историю автомобиля появится на портале госуслуг
18:3628 августа 2019
Общество
Москвич спас выбежавшего на шоссе котенка
18:0928 августа 2019
Общество
Назван средний возраст автовладельцев Lada 4×4
18:0728 августа 2019
Транспорт
Эксперт предложил решение проблемы долгов по ЖКХ в России
18:0328 августа 2019
Экономика
СК начал проверку после гибели мужчины при пожаре в Москве
17:5028 августа 2019
Происшествия
Журналист Вышинский рассказал о своих ближайших планах
17:4828 августа 2019
Общество
Стало известно, во сколько обойдется москвичу поездка на аэротакси
17:3528 августа 2019
Город
Вице-премьер предложил привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах
17:1428 августа 2019
Общество
Машина сбила ребенка на Кутузовском проспекте
17:1228 августа 2019
Происшествия
Пострадавшая в отеле Турции российская девочка скончалась
17:1228 августа 2019
Происшествия
Лоза рассказал, в чем опасность поправок для алиментщиков в Семейном кодексе
17:0128 августа 2019
Общество
Российские археологи обнаружили замок в виде собаки
17:0028 августа 2019
Наука
Показ фильма о глухом танцоре посетили около 70 москвичей с инвалидностью
16:5928 августа 2019
Город
Научные шоу пройдут на площадках «Цветочного джема»
16:4628 августа 2019
Город
Россияне рассказали о достоинствах и недостатках поездов
16:4428 августа 2019
Общество
Загрузить еще

Круглый стол: «75-летие победы. Великие битвы войны. Курс...

29 августа 14:03
Эфиры Вечерка-ТВ

Что будет с рублем этой осенью

Как осенью изменится ситуация на рынке недвижимости...

Как настроить ребенка на учебу после летних каникул...

Александр Хохлов

Освобождение Вышинского: Киев отдал первого заложника...

Екатерина Рощина

Алиса умерла. Кто виноват?

Никита Миронов

Москвичи покупают дорогое

Оксана Крученко

Кого учат в школах: детей или родителей...

Анатолий Сидоров

Искусственный интеллект добрался до столичных коммунальщи...

Игорь Воеводин

Макрон, жена, Родриго: как сегодня делаются скандалы...

Ольга Кузьмина

Цветы учителям — это святое

Лера Бокашева

Божена Рынска станет мамой. Я рада за нее......

Все мнения
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER