Минобороны РФ планирует расширить сеть суворовских училищ
Министерство обороны РФ планирует с 1 сентября расширить сеть суворовских училищ и кадетских корпусов. Об этом 29 августа сообщил начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.
Он отметил, что 1 сентября откроется Кемеровское президентское кадетское училище и филиал Пансиона воспитанниц в Петербурге.
Виктор Горемыкин подчеркнул, что в образовательных учреждениях военного ведомства созданы все условия для качественного освоения образовательных программ, здесь работают опытные преподаватели.
В этом году выпускниками суворовских училищ стали 1627 юношей и девушек. Большая часть выпускников продолжает обучение в вузах Минобороны, сообщает ФАН.
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