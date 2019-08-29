Уехавшая выступать за Грузию гимнастка объяснила свое решение

Российская гимнастка Мария Харенкова сменила «спортивное» гражданство и решила выступать за сборную Грузии. «Вечерняя Москва» связалась со спортсменкой и выяснила, что стало причиной такого решения.

— Мне поступило такое предложение, я очень долго думала и в итоге решила согласиться. Дело в том, что у меня была травма — болело плечо, не было соревновательных результатов. Долгое время не выступала, меня перестали звать в российскую сборную. А глава федерации гимнастики Грузии позвонил моему тренеру и спросил, можно ли сделать мне это предложение.

— Сейчас готовитесь к каким-то соревнованиям?

— Да, скоро поеду в Батуми на грузинский турнир, затем начну готовиться к чемпионату мира. В перспективе хочу попытаться взять лицензию, чтобы поехать на Олимпийские игры.

— Как думаете, есть шансы на победу после травмы?

— Я буду стараться и приложу к этому все усилия. Пока что я тренируюсь в России и пытаюсь набрать форму.

— Не обидно менять гражданство и выступать за другую страну? Не хотелось бы вернуться в российскую сборную?

— Конечно, хотелось бы выступать за Россию — все-таки родная страна. Но раз дали такой шанс, нужно им воспользоваться.

Напомним, что Харенкова взяла бронзу на чемпионате мира 2014 года в командных соревнованиях, а также стала чемпионкой Европы (2014 г.) в упражнении на бревне.

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