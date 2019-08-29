Жена Стерлигова стала главным адептом его секты

В Сети набирает популярность интервью Алены Стерлиговой, которая эмоционально доказывает, что права мужчин надо ставить выше прав женщин.

— Женщина отвратительно себя ведет на нашей территории, ну почему ее не вывести, не взять за шкирку? Ну почему вот показывают, что женщина бросается на мужчин с кулаками, бьет его. И это надо терпеть? Я знаю, если бы я подняла руку на Германа, он бы меня ударил обязательно. Обязательно, потому что это реакция нормального мужика, — импульсивно говорит жена фермера Германа Стерлигова Алена. Все ее слова — приметы адепта тоталитарной секты.

Многие находят ее слова справедливыми. Есть и те, кто считает эту позицию истинной. Но на самом деле тут вам и культ личности: «мой муж имеет права мужчины, он сам строит свою жизнь. Для меня мужчина — человек, принимающий решения».Тут и оправдание любых действий: «женщина захочет убить его ребенка — аборт сделать, и мужчина ничего не сможет сделать. Ни по закону, никак. Он только может убить женщину, остановив ее и тем самым убив и ребенка. Ничего он не может». Тут и смесь ортодоксальной религии с коммерцией. Вспомним еще и сотрудниц, молодых и красивых, неиспорченных, которых периодически ищет Стерлигов для работы. Такой фейсконтроль уместен на подиумах, но никак не в деревне. Прибавьте к этому еще деление на «ваше общество» и «нас», картина деструктивной секты будет полной.

Давайте продолжим. «Если женщина захочет изменить мужчине и уйти с ребенком, и государство заставляет его платить алименты за то, что она ему изменила. На что имеет право в вашем обществе мужчина? Ничего. Вы хотите жить с такими? Я — нет». В парадигме Стерлиговой женщина изначально ставится в самую невыгодную и общественно порицаемую позицию, она превращается в агрессора, мужчина — в жертву. Значит, он имеет право защищаться любыми способами, в противном случае звание мужчины у него отбирается.

Жена Стерлигова неправа Фото: Скриншот с видео (https://www.youtube.com/watch?v=uHR0D0cf5EU)

Это форменная зависимость и нездоровые отношения, вне зависимости от пола. Сильный мужчина и слабая женщина — как и наоборот — это шаблон и стереотип, в рамках которого люди предпочитают строить свои отношения, видя не самые удачные примеры в детстве. На месте проблемы (пьянство, насилие и прочее) будет развиваться оправдание или комплекс спасителя. Страх потерять семью и стабильность только усилит это чувство тревожности, и вот мы уже видим созависимые отношения.

В моде сегодня ходить к психологам и рассуждать о шаблонных отношениях между мужчиной и женщиной. Мы надеемся, что эти знания уберегут нас от ошибок. Вот женщина убила годами избивавшего ее мужа, вот бизнесмен нашел себе молодую жену и бросил «боевую подругу», вот мать-одиночка рвет жилы и поднимает на ноги троих детей. Наш мозг каждую подобную ситуацию воспринимает по шаблону, не вдаваясь в нюансы, а дьявол, как известно, в деталях.

Я не знаю ни одной женщины, которая не хотела быть с сильным мужчиной, но отказываться ради этого от себя все-таки не стоит, как и ставить мужчину на божничку. Не слушайте Стерлигову, растите в себе цельную личность и не делайте из партнера «подорожник», который якобы вылечит ваши душевные раны. Только в этом случае придет настоящее счастье.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»