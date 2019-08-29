Путин и Меркель обсудили совместную работу в рамках «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили совместную работу в рамках «нормандской четверки» во время телефонного разговора. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, российский лидер отметил важность серьезной подготовительной работы для возможного проведения очередного саммита стран — участниц переговоров (Россия, Украина, Германия и Франция — прим. «ВМ») для того, чтобы достичь конкретных позитивных результатов. В связи с этим важно выполнение Киевом ранее достигнутых договоренностей.

Кроме того, Путин и Меркель обратили внимание на отсутствие альтернативы минского «комплекса мер».

СПРАВКА «ВМ»

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Вопрос урегулирования ситуации на данной территории поднимался во время встреч в Минске контактной группой, получившей название «нормандская четверка». С сентября 2014 года были приняты три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что данные утверждения не соответствуют действительности. По словам президента России Владимира Путина, «полноценное урегулирование в Донбассе возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик».

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