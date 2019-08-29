Неизвестные любовные письма Шостаковича продали на аукционе

Неизвестные ранее любовные письма композитора Дмитрия Шостаковича балерине Большого театра были проданы за 1 миллион 100 тысяч рублей. На торгах побывала корреспондент «ВМ».

Малозаметный старинный особнячок аукционного дома «Литфонд» в одном из переулков центра Москвы. Небольшой зал с красивыми стульями, в центре — огромный плазменный экран, на котором транслируются лоты.

Народу в помещении всего семь человек — ведущий с молоточком, три дилера, пара коллекционеров и зритель в моем лице. Делать фото- и видеосъемку, знакомиться и общаться с любителями старины во время торгов запрещено. Но это и не требуется, потому что настоящая невидимая битва разворачивается за пределами зала — в Интернете. В теплый августовский вечер сто человек за своими компьютерами ведут борьбу за редкие артефакты. Интересно, что стать покупателем может не всякий — нужно пройти идентификацию личности и проверку платежеспособности с предоставлением банковских выписок.

— Это обычный аукцион по старинным книгам и вещам, таких в месяц проходит пять или шесть. В среднем, на каждом 300 лотов, а за месяц выставляется порядка двух тысяч артефактов, — говорит глава аукционного дома Сергей Бурмистров.

Может, для аукционистов это и рядовое явление, но обнаружение десяти любовных писем Шостаковича — событие не только в мире антикваров и собирателей раритетов, но и в мировом культурном сообществе. Благодаря этому всплыла очередная личная история влюбчивого композитора, которую ранее не знали даже его биографы.

С артисткой балета Большого театра Ниной Павловной Ивановой Дмитрий Дмитриевич познакомился в 1933 году. Музыкант был очарован ею сразу, причем взаимно. Он несколько раз предлагал любимой стать его женой, но она все время отказывала: Шостакович был связан узами брака, воспитывал двое детей. Отношения закончились в 1940 году. Позже композитор предпринимал попытки их возобновить, но у Нины уже была семья.

Текст писем отражает противоречивый характер известного музыканта: «Ел шашлык и думал о вас», «И подождите еще месяца три-четыре выходить замуж (...). Я этой зимой буду ездить». И через строчку: «Мне судьба послала в твоем лице огромное счастье».

Композитор Дмитрий Шостакович Фото: Георгий Петрусов / ИТАР-ТАСС

Письма принесла на продажу дочь балерины. Аукционисты оценили их в 800 тысяч рублей. Чтобы дождаться лота № 243 и узнать, за какую сумму переписку передадут новому владельцу, пришлось отследить судьбу предыдущих 242-х.

— Среди топ-лотов есть рукопись Анны Ахматовой «Из Большой исповеди», подаренная бывшей супруге Исаака Бабеля Тамаре Кашириной (Ивановой), с дарственной надписью. Ее стартовую стоимость обозначили в 130 тысяч, — рассказал перед торгами Сергей Бурмистров.

Через пару часов сочинение уйдет за 200 тысяч рублей. А вот цена прижизненного издания рассказов Исаака Бабеля, которое он презентовал актеру и режиссеру Соломону Михоэлсу, оказалась в итоге почти такой же, как предложили эксперты. Книга с обращением, сделанным рукой автора, ушла с молотка за 750 тысяч рублей.

Однако самыми популярными среди букинистики оказались эротические альбомы и экслибрисы типа «Непристойной античности в 100 гравюрах». Они продавались влет, а ведущий аукциона Александр Киселевский сопровождал процедуру смешными шутками.

— Я сам получаю эстетическое удовольствие от таких альбомов, — признался он. — Во времена СССР запрет на эротику породил ажиотажный спрос на такие вещи, и он сохраняется по сей день.

Наконец, спустя два с половиной часа добрались до писем Шостаковича.

К этому моменту в зале появился высокий, представительного вида мужчина, сел ближе к экрану и, когда объявили ожидаемый лот, стал делать ставки длиной в шаг — это 10 процентов от текущей цены. Первоначальные 800 тысяч превратились в 880, затем в 950. И, наконец, миллион. После того, как клиент из Сети предложил ставку в миллион сто тысяч, мужчина поднялся и быстро вышел.

Мы не узнаем, кто оказался счастливым обладателем любовных посланий, если только он сам не расскажет. Но считается, что этот покупатель сделал очень хорошую инвестицию.

— Шостакович - мировая величина, знакомая западным коллекционерам. С моей точки зрения, человек, который приобрел его переписку, сделал очень выгодное вложение. Такие вещи должны стоить намного дороже. Возможно, когда-то письма снова будут представлены на торги, — отметил Сергей Бурмистров.

Неожиданно под конец аукциона активизировались покупатели из зала. Скромный пожилой мужчина с пакетом «Пятерочка» и часто звенящей «Нокией» приобрел редкий альбом диаграмм и топосхем «Москва реконструируется» авторов Александра Родченко и Варвары Степановой, с текстом Виктора Шкловского. Издание 1938 года продали за 400 тысяч рублей.

Глава аукционного дома Сергей Бурмистров Фото: Мария Гусева, «Вечерняя Москва»

Прочие интересные лоты аукциона

— Автограф Екатерины II под указом о возведении капитан-лейтенанта флота Ивана Кусакова в звание капитана второго ранга (60 тысяч рублей).

— Указ Александра I о всеобщей мобилизации на борьбу с Наполеоном (18 тысяч рублей).

— Агитлубок «Вон самогон!» Владимира Маяковского, выпущенный издательством «Уралкнига» в 1923 году. Прижизненное издание. Неразрезанный экземпляр. Оценен в 150 тысяч рублей, продан за 220 тысяч.

— Автограф Иосифа Сталина на письме министра кинематографии Ивана Большакова. Оценен в 110 тысяч рублей, продан за 140 тысяч.

— Автограф Александра Твардовского на первом издании «Василия Теркина». Оценен в 18 тысяч рублей, продан за 60 тысяч.

— Автограф Ильи Эренбурга на издании «Падение Парижа». Оценен в 20 тысяч рублей, продан за 60 тысяч.

— Черно-белая фотография Анны Ахматовой. Оксфорд, 1965. Оценен в 11 тысяч рублей, продан за 46 тысяч.

— Автограф Евгения Евтушенко на издании «Поэмы». Оценен в 3 тысячи рублей, продан за 12 тысяч.

— Автографы Иннокентия Смоктуновского, Александра Калягина, Ии Саввиной и всей труппы МХАТа. Оценены в 18 тысяч рублей, продан за 32 тысячи.

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