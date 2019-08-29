Детский психолог назвала расстройства, которыми чаще всего страдают российские школьники

В ходе исследования, проведенного агентством Harris Insights & Analytics, выяснилось, что учебный процесс вызывает чувство тревоги и подавленности у 79% российских школьников. В этом показателе мы оказались на первом месте, обогнав Китай и Германию, у которых результат составил соответственно 64% и 61%. Об этом сообщает ТАСС. «Вечерняя Москва» обратилась к детскому психологу, кандидату психологических наук, старшему преподавателю кафедры проектирующей психологии Института психологии им. Выготского РГГУ Жанне Петровне Сугак, которая рассказала, почему нашим детям психологически непросто учиться в школе.

— Какими расстройствами чаще всего страдают наши школьники?

— Есть разного рода исследования и вопрос — стресс ли это вообще. Но если даже это так и мы опустим все нюансы, хоть они и важны, я должна сказать, что дело в том, что у младших школьников, средних и старших разного рода тревожащие события и явления. У младших школьников есть такой диагноз — школьная неуспешность. Чаще всего это связано с тем, что в школу приходят дети психологически не готовые к ней. Они маленькие психологически — не умеют учиться, не понимают условность этого процесса и они не столько учатся, сколько пытаются пристроиться и у них это, естественно, не получается. И если попадаются учителя к ним не очень лояльные, то у ребенка формируется понимание того, что они доброго слова не заслуживают и вообще непригодные ученики. И эта школьная неуспешность выражается в очень тяжелых формах — от энуреза до вообще нежелания никогда больше в школу не ходить.

Если говорить об учениках средней школы — с 5 до 9 классы, то у них меняется интерес к школе и отношение к учителю. Для них человек — источник знаний уже не так интересен, им важнее человек, который что-то умеет. А у наших школьников, к сожалению, сейчас практики фактически нет, мы все перевели в уровень теории. Она даже не теория вовсе — какие-то нелепые задачи, не связанные с их жизнью. Таким образом, происходит отчуждение от школы.

У детей старшей школы проблема связана с тем, что у них формируется отношение к себе как к будущему человеку определенной профессии. А школа их по-прежнему гонит по пути «сдай ЕГЭ!». И поэтому он живет одной жизнью, а школа требует совершенно другого и вдобавок невротизирует тем, что надо будет сдавать экзамены и как бы чего не вышло.

— Как психологически подготовить детей к школе?

— Это целая отдельная наука. Этим занимаются психологи, педагоги, предшкольные группы и очень много кто, но, как правило, они готовят его не по ситуации, — не пытаясь его подрастить чтобы он мог, а чтобы он знал, что ему предстоит. И они его пичкают информацией, на которой он еще какое-то время живет, месяца два-три, но она быстро иссякает и он погружается в кошмар. Эта подготовка совершенно не психологическая. Маленький ребенок идет в школу играть. А его заставляют жить серьезной жизнью.

— Не действует ли негативно система оценок и открытого сравнения результатов по унифицированным предметам совсем разных людей?

— От того, что оценки в начальной школе заменили на тучки или солнышки, предполагая, что дети, наверное, клинические идиоты и не понимают, что плохо, а что хорошо, лучше не становится. Оценка хороша тогда, когда человек понимает ее критерий — за что он ее получает. То есть он отделяет себя от своей работы. И тогда плохой результат может быть отрефлексирован, можно найти ошибки и сделать работу над ними. А поскольку он эти критерии не понимает, то каждая плохая отметка превращается в свидетельство нелюбви учителя. Тогда уж и смысла в оценках и проверочных работах нет.

В самой по себе оценке ничего плохого нет. Вопрос в том, каким образом ее выставлять и с какой целью. Соревновательность присуща младшим школьникам — нет такого младшеклассника, который бы не хотел соревноваться. Они все любят дружить друг против друга, объединяются: «Ашки» против «Бэшек» и тому подобное. Но когда идет соревнование, кто больше получил хороших оценок или у кого больше четверок или пятерок, то тогда и работа идет не для того чтобы учиться и понимать новое, а чтобы получать хорошие оценки и тогда весь пар уходит в гудок. Вместо того чтобы по-настоящему учиться он только соревнуется.

— Сейчас обучение проводится по очень унифицированным критериям, а люди очень разные. И в таком случае, какой образ могла бы иметь система образования чтобы учитывать эту разницу?

— Вот вы сейчас очень хорошо сказали про образ. Образование оно как раз от слова образ. У человека формируется образ учителя как идеала, одноклассника, школы, отношений. И если у него это правда формируется, то это замечательно. Что касается направлений или характера знания, то школа должна давать комплексные знания. И очень часто человек не любит математику просто потому, что он ее не знает, а если бы знал, то любил. И проблема не в том, что кому-то одно, а кому другое. Школа должна давать общие усредненные знания обо всем. Но эти знания, во-первых, должны соответствовать возрасту, а во-вторых, ребенок должен понимать, зачем ему эти знания.

— Какие могут быть практические советы для родителей как помочь своим детям в школе?

— Есть очень хороший универсальный совет. Во-первых, родители, любите своих детей. Во-вторых, перестаньте плясать перед школой на цыпочках и угождать школе и учителю. Не надо бояться школы – она всего 11 лет, а ребенок навсегда. И также как родители у ребенка одни, так и ребенок у родителей один. Посему, родители, вы всегда должны быть по другую сторону от школы. Ваша задача поддерживать человека, вступающего в школьную жизнь. И не надо дублировать школу и ее требования, не надо делать домашние задания вместо ученика. Пусть он учится как может, ваша задача — помочь устроиться. Самое страшное для человека, входящего в школу, это даже не объем информации, который школа предлагает, это одноклассники, каждый из которых тянет оделяло на себя и не расположен кого-то любить и уважать. Ему надо встроиться в эту жизнь и это самая тяжелая история. Спрашивать надо не про оценки, а про то, что получилось, а что нет. Нужно создать такие условия, чтобы ребенку хотелось с вами делиться своими победами, горестями, поражениями, чтобы вы вместе разбирали его проблемы и рефлексировали. И тогда он поймет, что он не один в этой трудной ситуации, что рядом с ним есть родные люди и ему ничего не будет страшно. Рано или поздно ваш ребенок достигнет тех успехов, о которых вы мечтаете.

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