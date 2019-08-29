Чемпионат России по диджеингу пройдет на фестивале «Ритм моего города»
В ходе фестиваля уличной культуры «Ритм моего города» 1 сентября с 18:00 до 21:00 организуют чемпионат России по диджеингу, который станет отборочным туром чемпионата мира DMC DJ World.
Мероприятие проведут на территории Выставки достижений народного хозяйства.
— Чемпионаты DMC — это своего рода олимпийские игры среди диджеев. Здесь не важны предыдущие регалии и известность, — заявили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
30 августа на фестивале пройдет танцевальный перформанс от чемпионов мира по брейкингу Top-9 и спектакль «Ожившее прошлое», поставленный режиссером и танцовщиком Алексеем Черновым, а также концерт хедлайнера Bad Balance.
Танцевальная неделя в рамках фестиваля уличной культуры «Ритм моего города» началась 26 августа. Она продолжится до 1 сентября.
В общей сложности запланировано свыше 40 бесплатных занятий. Посетить их можно в двух шатрах на Главной аллее ВДНХ.
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