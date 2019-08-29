Премьера нового хита Филиппа Киркорова состоялась на фестивале «Новая волна»

На «Вечере премьер» в рамках конкурсной программы фестиваля «Новая волна» состоялось первое исполнение нового хита певца Филиппа Киркорова «Лунный гость». Об этом рассказали в пресс-службе продюсерского центра поэта Михаила Гуцериева, написавшего стихи к песне.

Музыку к «Лунному гостю» сочинил композитор Алексей Романоф.

Представители продюсерского центра отметили, что каждое выступление Киркорова — это событие для фестиваля. Однако в этот раз шоу выдалось по-настоящему масштабным. Танцевальное сопровождение исполнению композиции обеспечил балет Freedom.

— С помощью тонких хореографических элементов были переданы все чувства и переживания зрителю, подчеркнув невероятно глубокие строки поэта, тонкую музыку композитора и проникновенный голос артиста. В кульминационный момент песни все объединились в объятия. Это стало символом поиска людей наивысшего чувства на свете — любви, — рассказали в пресс-службе Гуцериева.

В конце номера танцоры ушли со сцены и оставили певца наедине с его аудиторией.

Сам Киркоров уверен, что это исполнение композиции на фестивале останется в памяти людей надолго.

Певица Слава также представила новую песню на стихи Гуцериева Фото: пресс-служба продюсерского центра поэта Михаила Гуцериева

— С этой песней все случилось сразу — и музыка, и слова. Она глубоко философская, очень взрослая. По факту целую концертную программу можно назвать «Лунный гость». В этой работе я уже другой, внутренне много переосмыслил, но я не отошел от молодежного хайпа. «Лунный гость» — мое послание людям, — говорит артист.

Кроме того, с премьерным исполнением песни на стихи Гуцериева выступила певица Слава. Она презентовала на «Новой волне» композицию «Слез умытая печаль».

— С этой песней я оказалась в холле старинного вокзала, — говорит певица.

Слава отметила, что в процессе исполнения композиции все зрители вместе с артисткой перенеслись в мир любви, чувств и страсти.

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