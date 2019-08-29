Директор фестиваля «Новая волна» прокомментировал инцидент с Киркоровым

Генеральный директор музыкального фестиваля «Новая волна» Александр Румянцев 29 августа прокомментировал инцидент с певцом Филиппом Киркоровым, нецензурно высказавшимся во время репетиции в адрес организаторов конкурса. Он сказал, что артист был несдержан, но на качество выступления это не повлияло.

Румянцев также назвал причину конфликта. По его словам, инцидент произошел из-за задержек в работе технических служб.

— Все эти нервы и стоили, наверное, того, что человек, немного не сдержавшись, пытался ускорить процесс репетиции. Главное — результат. Результат был хороший, — приводит РИА Новости слова генерального директора «Новой волны».

Ранее инцидент с Киркоровым прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, репетиция перед концертом — это «интимный момент», в процессе которого возникает множество спорных моментов, и их не стоит выносить на публику.

Напомним, что 29 августа в Сети появилось видео, на котором Филипп Киркоров на повышенных тонах спорит с организаторами шоу «Новая волна» и требует провести репетицию номера с камерами. Используя нецензурную лексику, популярный певец высказал персоналу свое негодование. Также он заявил, что его не волнует, на какое время запланировано начало концерта.

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