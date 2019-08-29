Московский аналог вместо немецкого: в столице построят новое фармпредприятие
В четверг, 29 августа, заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов объявил о строительстве нового фармацевтического предприятия.
По его словам, в столице наладят производство лекарств для лечения аллергических заболеваний, а также препаратов для ветеринарной отрасли. Благодаря современной линии импорт аналогичного действующего вещества из Германии будет не нужен.
— Проект подразумевает создание производства полного цикла. В настоящее время производство конечного продукта осуществляется на Гомельском заводе ветеринарных препаратов в Белоруссии на основании контракта по переработке сырья, а производство действующего вещества — в Германии, — рассказал Владимир Ефимов.
Участок под строительство уже подобран — он расположится в Научном проезде. Как уточнил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман, договор аренды с инвестором будет заключен на шесть лет.
На сегодняшний момент в Москве насчитываются свыше 30 фармпредприятий.
— Московский рынок открыт для новых инвестпроектов, новое предприятие даст городу 200 рабочих мест, средняя зарплата на предприятии будет составлять 90 тысяч рублей. Общий объем инвестиций в проект — 514 миллионов рублей, — отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
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