ЦОДД разберется с несогласованным ограничением скорости на МКАД
Внутреннее разбирательство организуют в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) из-за не согласованного с руководством введения на одном из участков МКАД ограничения скорости в 80 километров в час.
— Ввод этого участка короткого является грубейшей ошибкой проектирования, и ее корни проистекают из того, что поставлена задача бороться с аварийностью. Это чисто рефлективная реакция на серию ДТП, произошедшую там, — цитирует РИА Новости заместитель руководителя организации Александра Евсина.
По его словам, вместо подобных ограничений на Московской кольцевой автомобильной дороге надо обращать внимание на истинные причины аварий, среди которых плохая навигация на дороге. Кроме того, упоминаются остановки на полосе движения, совершенные из-за мелких ДТП (в связи с отсутствием нормальной обочины).
Ранее появилась информация, что на столичной магистрали начали штрафовать автомобилистов в связи с превышением скоростного режима (80 километров в час вместо 100).
Читайте также: Схема дорожного движения изменилась на западе Москвы