Схема дорожного движения изменилась на западе Москвы
Схема дорожного движения изменилась на западе Москвы в четверг, 29 августа. Об этом сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Так, участок Поклонной улицы от улицы 1812 года до дома 4 стал односторонним. Сотрудники ЦОДД объяснили, что эти изменения связаны с маленькой шириной улицы. Из-за этого встречному транспорту было тяжело разъехаться.
Для того чтобы исключить транзитный проезд по придомовой территории на Поклонную улицу, специалисты установят дорожные знаки «Движение запрещено». В ЦОДД посоветовали водителям быть бдительными и внимательно следить за дорожными указателями.
Ранее москвичей предупредили о перекрытиях в связи с празднованием Дня города.
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