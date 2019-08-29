«Вечерка» узнала, как провести День знаний весело и с пользой
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78 культурных центров 1 сентября проведут Дни открытых дверей. Для детей пройдут бесплатные занятия и мастер-классы, каждый сможет выбрать для себя что-то особенное.
Можно будет записаться в кружки и секции, выиграть билеты на различные мероприятия и получить 10-процентную скидку при покупке абонементов.
Научиться готовить джем и рисовать
Послушать лекции о живописи и научиться готовить джем и варенье можно на площадке фестиваля «Цветочный джем» на площади Революции. Юным участникам мастер-классов расскажут о картинах, цветовая палитра которых похожа на цвет десертов.
Поиграть на свежем воздухе
Московские парки подготовили для школьников и их родителей познавательные, игры, экскурсии, концерты, спектакли и мастер-классы. Можно будет научиться рисовать в «Зарядье» и построить «Город знаний» в Воронцовском парке. Атмосфера творчества будет царить и в парке Победы на Поклонной горе. Здесь в конкурсах «Алло, мы ищем таланты» и «Короли дискотек» можно будет продемонстрировать свои танцевальные, вокальные и актерские способности.
А в парке искусств «Музеон» в павильоне «Школа» с 10:00 до 13:00 пройдет профориентационная игра «Профессия будущего».
Прокатиться над Москвой-рекой
В День знаний Московская канатная дорога на Воробьевых горах дарит школьникам скидку 15 процентов. Для детей до шести лет — проезд бесплатный. Также в День знаний на площадке «канатки» юные гости пообщаются с любимыми мультгероями: Ми-ми-мишками и Аркадием Паровозовым.
СПРАВКА
Все мероприятия бесплатные, но на некоторые из них потребуется регистрация. Заявить о своем участии можно, позвонив на площадку проведения или через официальный сайт учреждения.
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