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Туризм

Отпуск на краю света. Экзотические страны завоевывают сердца москвичей

Петр Баулин
• 17:30 • 29 августа 2019
Мечта о путешествии на романтичные острова «зацепила» столичных туристов
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Мечта о путешествии на романтичные острова «зацепила» столичных туристов
Фото: http://dcx.vmdaily.ru/dcx
В этом летнем сезоне, как заявляют эксперты туристической отрасли, неожиданно «выстрелили» Индонезия, Мальдивы и Танзания. Они хоть и не вошли в число наиболее популярных курортов, но все больше москвичей стремятся провести отпуск именно там. «Вечерка» выяснила, что же так привлекает туристов в этих далеких уголках планеты.

Индонезия

— В Индонезии большинство россиян любят отдыхать на Бали. На острове прекрасно развита инфраструктура, а пляжи захватывает дух. Это место подойдет тем, кто любит отдыхать в большой компании. Тем более что для тусовок здесь есть все: клубы, дискотеки. Кроме того, в Индонезии доступное по цене жилье, — рассказал «Вечерке» директор по маркетингу популярного сервиса для планирования путешествий Алексей Теплов.

Мальдивы

Мечта о путешествии на романтичные острова «зацепила» столичных туристов. Там роскошные отели и бирюзовый океан.

— Мальдивы — не бюджетное направление. Но оно подойдет для тех, кто очень устал от суеты и готов платить за умиротворение, — объяснил Алексей Теплов.

Танзания

Но самой необычной и популярной экзотикой в этом году стала Танзания.

— Многие туристы едут на родину Фредди Меркьюри как раз после того, как в прошлом году на экраны вышел фильм о нем «Богемская рапсодия»(он родился на острове Занзибар. — «МВ»). Кроме того, там можно насладиться уникальными заповедными местами, добраться до вулкана Килиманджаро, — рассказал Алексей Теплов. — Главной достопримечательностью страны считается национальный парк Серенгети, а еще туристы могут отправиться по экзотическим островам за специями, — рассказал Теплов.

Разная Европа

Специалисты насчитали около двух десятков городов Европы, в которые отправились всего по одному нашему соотечественнику.

Так, один россиянин слетал в норвежский город Молде за 42 596 рублей (туда-обратно), а еще двое одиночек отправились в Яссы в Румынии и Шаннон в Ирландии на две недели, отдав за поездки 41 486 и 38 644 рублей соответственно.

А в десятку самых популярных городов Старого света вошли Тиват, Бургас, Прага, Барселона, Рига.

Цена вопроса

Летом перелет в Индонезию стоил 49 000 рублей (туда-обратно). Переночевать в четырехзвездочном отеле в пик сезона в Индонезии можно было за 2300 рублей. Средняя стоимость авиабилетов на Мальдивы летом составляла 44 600 рублей (туда-обратно), а стоимость размещения в четырехзвездочном отеле — от 5000 руб лей (за ночь). В Танзанию можно добраться прямым рейсом или долететь с пересадкой в Дубае или Дохе.

Цена авиабилета летом составила 44 000 рублей (туда-обратно). Стоимость размещения в отеле «четыре звезды» — от 5800 рублей за ночь.  

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