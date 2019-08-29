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Социологи перечислили любимые занятия россиян в отпуске

Татьяна Плотникова
• 06:36 • 29 августа 2019
50 процентов опрошенных россиян выбирают пляжный отдых
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50 процентов опрошенных россиян выбирают пляжный отдых
Фото: Кадр из фильма «Мистер Бин на отдыхе»

Специалисты картографического сервиса Maps.me провели опрос, по результатам которого выяснили, чем россияне предпочитают заниматься во время путешествий по стране.

52 процента опрошенных утверждают, что любят ходить по музеям и посещать экскурсии. 50 процентов выбирают пляжный отдых. По 49 процентов респондентов устраивают поездки к родственникам и друзьям.
В 46 процентах случаев такие поездки продолжаются от пяти дней до недели, в 35 процента — два–три дня. Лишь 28 процентов участников исследования уезжают на неделю-две.

58 процентов опрошенных отдыхают с семьей, 39 процентов — с друзьями, 23 процента ездят по стране в одиночку.

Самым популярным направлением поездок по России стал юг нашей страны (43 процента). Санкт-Петербург и Москву посетили 28 и 27 процентов респондентов соответственно.

79 процентов участников опроса рассказывают о приятном впечатлении от поездок по стране. 66 процентов отмечают хорошее питание, 60 процентов — отсутствие нареканий к транспорту, 59 процентов — к экскурсиям, 55 процентов — к условиям проживания.

21 процент респондентов тратят на такой отдых в среднем менее 10 тысяч рублей. 19 процентов укладываются в 10–20 тысяч рублей, 23 процента — в сумму от 20 до 40 тысяч рублей. 16 процентов платят порядка 40–60 тысяч рублей, 14 процентов — от 60 до 100 тысяч рублей, три процента отдают за отдых в России более 100 тысяч рублей.

Опрос проводился среди 2500 пользователей Рунета в возрасте от 16 лет, путешествовавших по России в течение последнего года, сообщает РИА Новости.

Ранее аналитики туристической отрасли провели опрос, по результатам которого составили рейтинг лучших городов для путешествий на автомобиле. Лидером рейтинга лучших городов для автотуризма стала Москва.

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