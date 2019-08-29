Москва возглавила рейтинг лучших городов для автотуризма
Аналитики туристической отрасли провели опрос, по результатам которого составили рейтинг лучших городов для путешествий на автомобиле.
Лидером рейтинга лучших городов для автотуризма стала Москва — за столицу проголосовали 22 процента респондентов. Столько же голосов получил Санкт-Петербург. Московская область и Сочи заручились поддержкой 11 процентов опрошенных.
В топ-10 оказались также Казань и Татарстан (восемь процентов голосов), Нижний Новгород и Нижегородская область (5,5 процента), Ярославль и Ярославская область (пять процентов), Ростов-на-Дону и Ростовская область (3,5 процента), Екатеринбург и Свердловская область (три процента), Крым и Севастополь (2,5 процента), Ленинградская и Владимирская области, а также Карелия (по два процента голосов).
Рейтинг составлен на основе интернет-опроса более 200 пользователей, проведенного в августе 2019 года, сообщает «ТурСтат».
Ранее аналитики туристической отрасли провели опрос, в ходе которого выяснили отношение россиян к примете, предписывающей потереть статую на удачу.
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