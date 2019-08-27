Составлен топ самых «нелюбимых» у россиян городов Европы
Эксперты сервиса путешествий Туту.ру составили список европейских городов, куда россияне летали реже всего. При составлении рейтинга велся учет данных о покупках авиабилетов «туда-обратно» с вылетами с 1 июня по 31 августа 2019 года.
Лидером топа оказался норвежский Молде. Следом идет румынский Яссы. Тройку замыкает самый «молодой» (основанный после событий Второй Мировой войны) город Ирландии Шаннон. В эти и иные города списка за лето выбралось не более одного российского туриста.
Отметим, что в рейтинге «нелюбимых» городов также фигурируют: Памплона (Испания), Рованиеми (Финляндия), Познань (Польша), Страсбург (Франция), Миконос (Греция), Умео (Швеция), Биарриц (Франция), Тромсё (Норвегия), Грац (Австрия), Лугано (Швейцария), Лиепа (Латвия), Ювяскюля (Финляндия).
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