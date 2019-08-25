Россияне поделились мнением о примете про «скульптуры удачи»
Аналитики туристической отрасли провели опрос, в ходе которого выяснили отношение россиян к примете, предписывающей потереть статую на удачу.
Опрос проводился сервисом «Туту.ру» с 12 по 18 августа среди 3,7 тысячи респондентов.
57 процентов опрошенных утверждают, что не следуют указанной примете, чтобы не причинять вреда скульптурам. 43 процента признались, что прикасаются к изваяниям, но только 23 процента делают это ради везения или удачи. Два процента признались, что целенаправленно выстраивают маршрут поездки таким образом, чтобы посетить «скульптуру удачи».
Эксперты напомнили, что из-за таких ритуалов в ряде стран мира ввели или предлагают ввести законодательный запрет на прикосновения к памятникам искусства, сообщает РИА Новости.
Ранее специалисты туротрасли назвали приметы, в которые верят большинство россиян-путешественников.
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