Исследование выявило различия между тратами мужчин и женщин в отпуске
Аналитики Райффайзенбанка изучили показатели затрат клиентов во время поездок за рубеж в отпускной сезон, с 1 июня по 15 июля 2019 года, и пришли к выводу, что мужчины и женщины ведут себя на отдыхе по-разному.
В среднем мужчины отдыхают на 20 процентов дольше женщин, а тратят на 24 процента больше: 54 311 рублей против 43 731 рубля.
В возрастной структуре трат лидируют более взрослые отдыхающие: женщины в возрасте 40-50 лет и мужчины в возрасте 45-49 лет. При этом максимальный средний чек за покупки был зафиксирован у женщин и мужчин старше 70 лет: 8 409 рублей и 10 708 рублей соответственно.
Результаты исследования Райффайзенбанка приводит РИА Новости.
Ранее представители АТОР и Ростуризма рассказали, где отдыхали россияне летом 2019 года: соотечественники стали чаще выбирать формат коротких поездок, в частности, внутри своего региона, а зарубежные туры планируют сильно заранее ради возможности получить скидку.
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