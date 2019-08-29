Фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо» пройдет в Царицыне
XVII фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо» организуют в столичном музее-заповеднике «Царицыно».
Посетить его москвичи и гости столицы могут 31 августа и 1 сентября.
— Все желающие смогут провести уикенд на открытом воздухе, где можно будет запустить змея или смастерить его для себя на мастер-классе, увидеть множество интересных моделей в полете, — говорится официальном сайте музея.
Фестиваль «Пестрое небо» представляет старейший российский фестиваль воздушных змеев. Его проводят два раза в год на протяжении 15 лет.
Основной задачей фестиваля, по словам организаторов, является продвижение культуры воздушных змеев, а также активного отдыха на природе.
Так, за время проведения в нем принимали участие любители воздушных змеев из разных городов РФ и Франции.
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