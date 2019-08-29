Дни открытых дверей пройдут в Культурном центре «Москвич»
В Культурном центре «Москвич» 31 августа и 1 сентября состоятся Дни открытых дверей.
В рамках встреч сотрудники учреждения подготовили интересную и познавательную программу. Все желающие смогут познакомиться с руководителями творческих коллективов, работающих в «Москвиче», посетить репетицию спектакля по произведению Николая Гоголя «Вий» и не только.
Мероприятия начнутся в 10:00. Гостей Культурного центра ожидает множество мастер-классов и открытых уроков. Посетителям «Москвича» продемонстрируют деятельность учреждения во всем ее многообразии.
С 13:00 для всех желающих экскурсию проведет директор центра Сарксис Мерванян. Участники встречи узнают историю учреждения, посетят аудитории для занятий детских кружков и творческих групп.
В завершение каждого дня пройдет открытый концерт. Для всех желающих с 17:00 до 19:00 выступят творческие коллективы «Москвича». Информация обнародована на сайте Культурного центра.
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