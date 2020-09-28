РФ окажет сельхозпредприятиям Молдавии гумпомощь на 500 миллионов рублей
Российская Федерация поставит молдавским сельхозпредприятиям гуманитарную помощь в виде топлива на сумму 500 миллионов рублей. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеосвязи с молдавским президентом Игорем Додоном в понедельник, 28 сентября.
По словам российского лидера, сельское хозяйство Молдавии столкнулось с последствиями засухи. Необходимая гуманитарная помощь была сформирована по просьбе республики, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Белоруссия и Россия договорились об активизации регионального сотрудничества.
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