Депутат МГД Лариса Картавцева: Москва готова к возможному всплеску заболеваемости COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева заявила, что столица готова к возможному всплеску заболеваемости коронавирусной инфекцией.

— Москва готова к вызовам, которые может повлечь за собой новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Москва готова снова задействовать те койки в инфекционных больницах, которые были законсервированы специально для больных с инфекциями. Для других пациентов их не использовали. Также мы готовы снова принимать больных в зданиях, которые использовались как обсерваторы. Это будет не в ущерб всем остальным пациентам — плановая и экстренная помощь будет оказываться в полном объеме, однако город сделает все, чтобы оказать помощь больным с коронавирусом, — отметила Лариса Картавцева.

По данным на 28 сентября, в Москве зафиксировано 2217 новых случаев коронавируса. Значительная часть из них — бессимптомные случаи положительных тестов.

— Также растет число госпитализаций — в больницы за сутки поступили 795 человек. Однако сохраняется положительная динамика количества выздоровевших: 942 пациента выздоровели за последние сутки, всего их число увеличилось до 246 074 человек. Всего принимать пациентов с коронавирусом в начале октября будут готовы 23 стационара в Москве. Расконсервируют крупные временные госпитали на ВДНХ, в парке «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское», а до 5 октября под прием коронавирусных пациентов снова перепрофилируют восемь крупных больниц, — добавила депутат.

Она отметила, что за время пандемии врачи научились оценивать состояние больных более квалифицированно, поэтому коронавирус перестал быть чем-то незнакомым.

— Сейчас нет необходимости госпитализировать всех и каждого — в больницы отправляют только тех пациентов, кто действительно в тяжелом состоянии. У нас и другие преимущества — отработанный алгоритм лечения. Уже несколько тысяч человек, в чьей крови есть антитела к коронавирусу, сдали плазму как доноры — она помогает в лечении тяжелых больных. Также в городе создан запас лекарств для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией — более 10 миллионов упаковок 53 препаратов, — подчеркнула Лариса Картавцева.

По словам Ларисы Картавцевой, осенью, когда здоровью москвичей угрожает не только коронавирус, но и сезонные грипп и ОРВИ, особенно важно соблюдать требования эпидемиологической безопасности — носить маски и перчатки, в общественных местах стараться соблюдать социальную дистанцию.

— Даже если кажется, что опасность миновала, поддаваться этой иллюзии нельзя. Уже идут испытания вакцины от коронавируса, скоро она станет доступной для москвичей. Пока что необходимо заботиться о себе и, если есть возможность, сдавать ПЦР-тесты по собственной инициативе. Каждый человек может быть и бессимптомным носителем. Объемы ПЦР-тестирования, а также проведения тестов на антитела к коронавирусу в Москве растут: ежедневно делают около 65–66 тысяч тестов, — напомнила Лариса Картавцева.

Как ранее сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,41 процента.

— Согласно нормам, установленным Роспотребнадзором, этот показатель должен быть не более 1 процента, чтобы эпидемиологическая ситуация в городе была признана нормальной. На пике пандемии показатель был втрое выше — порядка 1,3 процента. Рост заболеваемости к осени — это общемировая тенденция, то же самое происходит в Брюсселе, Мадриде, Вене и Амстердаме. Если сравнивать с этими мегаполисами, то в Москве эпидемиологическая ситуация даже благополучнее, — заключила Картавцева.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Департамент здравоохранения рассказал о состоянии привитых от COVID-19 москвичей