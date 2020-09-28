Депутат МГД Кирилл Щитов отметил актуальность проекта «Народный каршеринг» для столицы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

При реализации проекта «Народный каршеринг» москвичи смогут сдавать свой автомобиль в краткосрочную аренду. Об этом в беседе с журналистами агентства городских новостей «Москва» сообщил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

— В Москве продолжается развитие системы каршеринга. Так, департамент транспорта в настоящее время прорабатывает внедрение в городе нового вида этой услуги: в рамках так называемого народного каршеринга москвичи смогут не только выступать пользователями прокатных автомобилей, но и арендодателями, сдавая автомобиль в краткосрочную аренду в те часы и дни, когда он не нужен для передвижения. Идея находится на стадии проработки, но вероятность ее внедрения достаточно велика — о проекте заявил лично глава дептранса Максим Ликсутов, — сказал Кирилл Щитов.

Как отметил депутат, такая модель каршеринга весьма приближена к изначальной идее этого сервиса: в США и некоторых других странах основой этой модели пользования автомобилей выступили в первую очередь кооперативы, созданные самими автовладельцами с целью более эффективного использования транспортных средств.

— Смысл такой модели сохраняется и сейчас, к тому же вполне актуален для Москвы: личные автомобили, простаивающие без дела большую часть суток, являются основной причиной нехватки парковочного пространства и одним из катализаторов пробок в городе. Кроме того, стоимость владения автомобилем в большом городе постоянно растет — и средства к ее снижению всегда будут востребованы. Разумеется, всегда найдутся такие автовладельцы, для которых такая модель останется неприемлемой, однако им придется нести эти издержки в полном объеме, — пояснил Кирилл Щитов.

По его словам, прежде чем «Народный каршеринг» получит право на существование под эгидой города, его организаторам предстоит решить ряд непростых вопросов.

— Самый очевидный из них: как обеспечить сохранность автомобиля при краткосрочном прокате? Если для крупной компании — оператора каршеринга демонтированные щетки стеклоочистителей, каталитические нейтрализаторы выпускных систем, фары, а иногда и колеса — всего лишь издержки, покрываемые страховкой и системой тарифов, то для частного владельца единственного автомобиля это может оказаться значительным материальным ударом. Далее: нынешняя система контроля дорожного движения, в основе которой камеры, считывающие номер автомобиля, построена по принципу наказания владельца. Опять же, крупные операторы обладают инструментарием для регрессных требований к водителям-пользователям, а вот частные владельцы авто будут нуждаться в такой же защите, но уже со стороны города. Наконец многие частные владельцы автомобилей захотели бы предъявлять индивидуальные требования к арендаторам, а это потенциальные риски обвинений в дискриминации со стороны пользователей, — отметил депутат Мосгордумы.

Парламентарий добавил, что сама по себе идея обеспечить более интенсивную загрузку частных автомобилей в городе «как нельзя более актуальна для Москвы».

— Каким именно способом это будет достигаться — пока неочевидно. Возможно, помимо каршеринга, будет поощряться так называемый карпулинг — совместные поездки знакомых или договорившихся в Сети людей. А может быть, уже в ближайшем будущем мы столкнемся с интенсивным вытеснением традиционных автомобилей из Москвы беспилотным индивидуальным транспортом, который будет сочетать в себе черты нынешнего такси и каршеринга. Так или иначе время простоя транспортных средств в городе будет радикально снижено, — заключил Кирилл Щитов.

Читайте также: В Дептрансе Москвы рассказали подробности о «Народном каршеринге»