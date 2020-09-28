Самая крупная магнитная буря на земле была зарегистрирована 28 сентября

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Самая крупная магнитная буря была зарегистрирована в ночь на 28 сентября Физическим институтом Российской академии наук имени П. Н. Лебедева (ФИАН). Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на ФИАН.

Там отметили, что колебания магнитного поля начались заранее, 24–25 сентября. В этот период индекс геомагнитной активности увеличился от значений 1–2 до уровня 4–5, который соответствует возмущенному магнитному полю и бурям слабого уровня.

— В ночь с 27 на 28 сентября амплитуда колебаний возросла примерно в два раза — до значений, соответствующих уровню шестой шкалы. Это стало рекордным значением с октября 2019 года, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что магнитные бури аналогичной силы обрушивались на планету последний раз 25–26 октября 2019 года.

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