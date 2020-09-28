Очередную вспышку коронавируса зафиксировали в Испании и Франции

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Очередную вспышку нового типа коронавирусной инфекции зафиксировали в Европе. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Испании, где темпы прироста заболеваемости походят на весенние.

Известно, что за месяц количество новых случаев заражения в Испании выросло. Вероятная причина кроется в слишком быстром снятии ограничений. В данный момент в Мадриде не хватает врачей и мест в интенсивной терапии. Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья уточнил, что за последние две недели уровень заражения в городе превысил 500 человек на каждые 100 тысяч жителей. В память о жертвах пандемии в Римском парке Мадрида установили 50 тысяч флагов в ночь на воскресенье, 27 сентября.

Кроме того, сложная ситуация с COVID-19 фиксируется в Великобритании. При этом власти страны уже ввели новые правила для борьбы с вирусом. В частности, речь идет о комендантском часе для заведений питания. В случае нарушения их владельцы должны будут заплатить большие штрафы. В Великобритании выявляется по несколько тысяч новых случаев в день, из-за чего власти закрывают на карантин целые города, среди которых Кардифф, Суонси и Лланелли.

Большое количество заболевших и во Франции — 14 тысяч новых случаев. При этом сложнее всего ситуация на юге страны — в Марселе, Каннах и Ницце. Во французской столице вспышки инфицирования произошли в Сорбонне. В связи с этим в университете было принято решение сделать посещение добровольным, чтобы студенты могли следить за лекциями онлайн.

Еще одной страной с большим количеством зараженных стала Чехия, где выявляют почти три тысячи случаев в день. В минздраве страны постановили отложить все плановые операции в случае, если число заболевших будет расти большими темпами, сообщает «Вести.ру».

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