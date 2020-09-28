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СМИ: Более миллиона человек в мире умерли от коронавируса
Фото: twitter.com/AltadenaPatch

СМИ: Более миллиона человек в мире умерли от коронавируса

Кирилл Николаев

В мире

Более миллиона человек в мире умерли от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют сводные данные ТАСС на основе официальных заявлений властей, подсчетов экспертов и СМИ в странах, где выявлены случаи заболевания.

Отмечается, что на данный момент число летальных исходов составляет 1 000 011. В настоящее время в мире зафиксировано свыше 33 миллионов случаев заболевания коронавирусом.

Ранее стало известно, что во Франции начали действовать новые ограничения из-за коронавирусной инфекции.

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