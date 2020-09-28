Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Отопление включили в 4,3 миллиона жилых домов Подмосковья, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

По заявлению ведомства, 88 процентов объектов социальной инфраструктуры и 44 процента жилых домов обеспечены теплом.

— Все объекты энергетики и ЖКХ готовы к отопительному сезону на 100 процентов. До конца сентября тепло придет на все социальные объекты и в жилые дома Подмосковья, — уточнил министр Александр Самарин.

Информацию о сроках начала отопительного сезона можно получить на сайтах муниципальных администраций, управляющих компаний, организаций социальной сферы региона. Также с ней можно ознакомиться на инфощитах в подъездах жилых домов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее ФАНрассказало о прогнозах Гидрометцентра на конец осени и предстоящую зиму. По заявлению синоптиков, октябрь будет холоднее обычного на юге Приволжского и Центрального федеральных округов. В ноябре похолодание ждет жителей Чукотки и Магаданской области. А теплый январь ожидается в Северо-Кавказском, Южном и Приволжском федеральных округах.

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