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Новый дом по программе реновации построили в столичном районе Ростокино
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новый дом по программе реновации построили в столичном районе Ростокино

Юлия Захарова

Захар Чайченко

Город

В столичном районе Ростокино завершилось строительство жилого дома по программе реновации. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Ростокино по адресу Сельскохозяйственная улица, владение 14, завершено строительство жилого дома на 110 квартир для переселения по программе реновации, — отметил он.

Загрутдинов уточнил, что новостройка уже эксплуатируется. Двенадцатиэтажный дом состоит из двух секций, а его фасады облицевали натуральным и искусственным камнем. В доме размещены 110 квартир: 43 однокомнатных, 55 двухкомнатных и 12 трехкомнатных. Четыре из них оборудованы специально для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Новый дом по программе реновации построили в столичном районе РостокиноФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Помещения первого этажа нежилые, в них скоро откроются магазины, кафе, детские и другие сервисы. Также там расположены вестибюль, зона почтовых ящиков, лифтовой холл и комната консьержа. В доме установили два лифта грузоподъемностью 1000 и 400 килограммов.

Территорию во дворе благоустроили и озеленили, там находятся площадки для игр и занятий спортом и зоны отдыха, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Как уточняется, в районе Ростокино по программе реновации планируется построить школу, учебный корпус, детский сад и спорткомплекс. Всего в Ростокине в программу вошли 19 старых домов.

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реновациярайон Ростокиностроительство
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