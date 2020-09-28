Защита обжаловала арест виновного в ДТП на Остоженке рэпера Гулиева
Защита рэпера Эльмина Гулиева, больше известного как Эллей, обжаловала его арест по делу о ДТП в центре Москвы. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Ранее стало известно, что Таганский суд Москвы вынес решение об аресте исполнителя до 21 ноября.
Напомним, 21 сентября два автомобиля столкнулись в районе дома № 47 на улице Остоженке. Одна из машин выскочила на тротуар, наехала на пешеходов и протаранила здание. Позднее полиция сообщила, что в результате ДТП пострадали два человека.
Пострадавшего мужчину доставили в больницу с тяжелыми повреждениями позвоночника, переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой. Также одна женщина получила открытый перелом ноги и лишилась левой лодыжки. Еще одну пострадавшую госпитализировали с переломом таза и сотрясением мозга.
По предварительной информации, за рулем «Инфинити» находился Эльмин Гулиев, более известный как рэпер Эллей. Утром 22 сентября стало известно, что его задержала полиция.
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