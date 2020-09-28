Бывший главный тренер сборной России по биатлону Пихлер находится в коме

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Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер находится в искусственной коме после сердечного приступа. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщил его брат Клаус Пихлер.

Он также отметил, что на данный момент Вольфганг должен перенести операцию, специалисты изучают его состояние.

— Он был успешно реанимирован и должен был быть прооперирован. Сегодня проводится дополнительный медицинский осмотр. Мы ждем результатов, — цитирует ТАСС Клауса Пихлера.

Ранее стало известно, что 65-летнему бывшему тренеру сборной России по биатлону стало плохо во время велотренировки. В результате он упал и ушиб голову.

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