Задержан сотрудник дагестанской колонии, откуда сбежали шестеро осужденных

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Задержан сотрудник исправительной колонии, из которой сбежали шестеро заключенных. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике в понедельник, 28 сентября.

Ранее сообщалось, что 22 сентября шестеро осужденных из исправительной колонии в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы сделали подкоп на территории производственного цеха и совершили побег.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Уточняется, что в рамках расследования дела был задержан мастер производственного участка № 1 Центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии № 2 УФСИН России по Дагестану. По информации ведомства, именно на подконтрольной ему территории и был сделан подкоп. Сотруднику колонии предъявили обвинения по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), сообщается на сайте СК.

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