Депутат МГД Козлов: Решение проблемы долгостроев — важная задача для Новой Москвы

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В Новой Москве сдали первую очередь ЖК «Марьино Град», одного из крупнейших долгостроев на территории ТиНАО. По словам депутата Мосгордумы Александра Козлова, представляющего интересы жителей Новой Москвы, решение этой проблемы — значительный шаг на пути окончательного разрешения сложностей с обманутыми дольщиками, которые пострадали из-за недобросовестных застройщиков.

— Это современные дома с высоким классом энергоэффективности, они соответствуют всем последним требованиям. Путь к этому жилью был долгим: покупатели ждали завершения строительства несколько лет. Ключи от своих квартир получат более 350 человек. Важно ускорить процессы по окончательному строительству и разрешению на ввод других очередей, — отметил Александр Козлов.

В жилом комплексе проведено благоустройство придомовой территории, построены детские и спортивные площадки, выполнена докомплектация котельной, обеспечена полная работоспособность инженерных объектов. Общая площадь введенных в эксплуатацию объектов — 27 639 квадратных метров. Там проданы практически все жилые помещения.

Общая площадь проекта «Марьино Град» — это 200 тысяч квадратных метров жилья: всего 22 четырехэтажных корпуса более чем на 2000 квартир. Сроки реализации проекта переносились множество раз, что, по мнению Александра Козлова, недопустимо.

— Ввод в эксплуатацию нового жилья вовремя — одна из важнейших задач, особенно в ТиНАО, где районы постоянно застраиваются. Многие люди сегодня предпочитают покупать жилье на этапе строительства, ведь так квартира обходится значительно дешевле. Задача властей — следить за тем, чтобы девелоперы выполняли свои обязательства в полном объеме. С прошлого года наконец заработали для этих целей и эскроу-счета, которые должны защитить новых дольщиков. Однако мы продолжаем решать проблемы тех, кто пострадал. Я надеюсь, что вторая очередь в «Марьино Граде» будет сдана в срок, — объясняет депутат Козлов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЖК «Марьино Град» — это один из трех проблемных объектов на территории ТиНАО наравне с ЖК «Спортивный квартал» и «Спорт Таун». В 2017 году компания Capital Group подписала договор о выполнении функций техзаказчика с застройщиками ООО «СтройПлюс», ООО «МарьиноСтрой», ООО «МарьиноСтройГрупп», которые не справились со своими обязанностями, для завершения строительства.

Всего в первой половине 2020 года по договорам долевого участия в ТиНАО было реализовано свыше 400 тысяч квадратных метров жилья. Новые округа Москвы продолжают лидировать по количеству проданного жилья в новостройках — здесь заключено порядка 8000 договоров долевого участия. Всего в этом году в Новой Москве планируется сдать 2,7 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 2 миллиона — жилье. Особое внимание будет уделяться строительству объектов социальной инфраструктуры.

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