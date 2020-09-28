Вирусолог рассказала, возможен ли пожизненный иммунитет от COVID-19

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа НИЦЭМ им. Гамалеи Елена Бурцева рассказала, возможен ли пожизненный иммунитет от COVID-19, в беседе с Nation News.

— Вирус достаточно новый. Наблюдения были крайне непродолжительными, чтобы говорить о том, что пожизненно может выработаться иммунитет у человека. Есть данные о том, что иммунитет падает после перенесенной инфекции. Иногда есть случаи повторного инфицирования, — отметила Бурцева.

Эксперт уточнила, что с гриппом бывают ситуации, когда человек впервые встречается с тем или иным вирусом в детстве, у него может сформироваться иммунный профиль. Но в случае с коронавирусом надо еще все изучать.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян высказал мнение о возможности новой волны COVID-19 в беседе с ОТР.

— Весной был более резкий рост, и рост был по всей стране. Сейчас ситуация не такая резкая. И не ожидается роста более чем в течение двух месяцев, — считает Тавадян.

Специалист уточнил, что это самый отрицательный сценарий.

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