Госдума рассмотрит проект бюджета РФ на 2021–2023 годы 29 октября

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Первое чтение проекта федерального бюджета на период 2021–2023 годов планируется на 29 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственной думы в понедельник, 28 сентября.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило трехлетний проект бюджета России. Также кабинет министров утвердил проект ключевых направлений таможенно-тарифного регулирования на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Данный документ определяет среднесрочные приоритеты регулирования в таможенно-тарифной сфере, что позволяет сделать условия ведения внешнеэкономической деятельности более предсказуемыми.

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