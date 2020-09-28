Госдума рассмотрит проект бюджета РФ на 2021–2023 годы 29 октября
Первое чтение проекта федерального бюджета на период 2021–2023 годов планируется на 29 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственной думы в понедельник, 28 сентября.
Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило трехлетний проект бюджета России. Также кабинет министров утвердил проект ключевых направлений таможенно-тарифного регулирования на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Данный документ определяет среднесрочные приоритеты регулирования в таможенно-тарифной сфере, что позволяет сделать условия ведения внешнеэкономической деятельности более предсказуемыми.
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