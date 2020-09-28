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Националиста Марцинкевича похоронят на Кунцевском кладбище 3 октября
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Националиста Марцинкевича похоронят на Кунцевском кладбище 3 октября

Евгения Звощик

Общество

Националиста Максима Марцинкевича (известного под прозвищем Тесак) похоронят на Кунцевском кладбище. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на людей в окружении Марцинкевича.

Уточняется, что его похоронят 3 октября.

Напомним, тело Максима Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября в камере СИЗО № 3 ГУФСИН России по Челябинской области. По предварительным данным, он оставил предсмертную записку, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

По информации ряда СМИ, в камере также была найдена одноразовая бритва. Позднее появилась информация, что причиной смерти националиста Марцинкевича могла стать механическая асфиксия. Позже в СК подчеркнули, что у следствия нет оснований полагать, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер. Однако родственники и адвокаты покойного так не считают и просят проверить, не было ли это убийством.

СПРАВКА «ВМ»

В декабре 2018 года Марцинкевича осудили на десять лет колонии строгого режима за разбой и хулиганство. Известно также, что Марцинкевича трижды судили за экстремизм (в 2005, 2009 и 2014 годах). За первые два дела он получил три с половиной года лишения свободы. Пять лет назад его приговорили к двум годам и десяти месяцам колонии.

Читайте также: Адвокат заявил, что на теле Марцинкевича обнаружили следы пыток

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