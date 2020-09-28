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Роспотребнадзор напомнил жителям Подмосковья о пользе осенних ягод
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор напомнил жителям Подмосковья о пользе осенних ягод

Елена Плешивцева

Здоровье

Роспотребнадзор напомнил жителям Подмосковья о пользе осенних ягод, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Специалисты Роспотребнадзора Московской области рекомендуют жителям региона для укрепления иммунитета запасаться клюквой, облепихой и брусникой. Эти ягоды содержат комплексы витаминов, микро- и макроэлементы, флавоноиды и другие полезные вещества. Специалисты также отмечают, что при употреблении этих даров природы есть некоторые противопоказания. Помимо ягод, эксперты рекомендуют включить в осенний рацион лук, чеснок, тыкву, лимон и мед.

Ранее Nation News назвало еще одно целебное свойство черники. Японские исследователи выяснили, что эта ягода снимает воспаления в организме. Это связано с содержащимися в ней полифенольными соединениями.

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