«Время покажет»: Никита Ефремов прокомментировал слухи о свадьбе с Иваковой

Фото: youtube.com / Agata Muceniece

Актер Никита Ефремов высказался относительно слухов о свадьбе с Марией Иваковой. Об этом он рассказал в YouTube-шоу Агаты Муцениеце «Честный развод».

Артист сообщил, что не намерен делать публичные заявление, потому что считает это личным. Ефремов добавил, что любой вопрос, который касается свадьбы, может привести к тому, что его жизнь станет общественной.

— Мне сейчас необходимо поступить, как Познер: надеть часы и заявить, что время покажет. Для меня этот вопрос важен и не хочется, чтобы кто-либо влезал в жизнь. Вот такой побочный эффект публичности, — отметил Ефремов.

Напомним, Никита Ефремов и Мария Ивакова встречаются больше полутора лет. Слухи об их отношениях появились весной 2019 года, когда их заметили вместе на футбольном матче в Москве.

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