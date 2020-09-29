Столичным кинотеатрам предложили ужесточить контроль масочного режима

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Сотрудникам московских кинотеатров необходимо каждые 10-15 минут проверять наличие масок у зрителей. Об этом заявила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева во вторник, 29 сентября.

По ее словам, контролировать ношение масок нужно не только на входе в кинозал, но и во время сеанса.

— Если мы все-таки говорим о кинотеатрах — когда выключают свет, то в этот момент, почему-то никто не смотрит за зрителями, которые продолжают в течение двух часов со спущенными масками находиться среди других зрителей, — цитирует Андрееву Интерфакс.

Она добавила, что контролер должен попросить зрителя надеть маску, если тот ее снял. При отказе человека нужно попросить его покинуть кинотеатр. Люди без средств защиты, по словам Андреевой, могут быть опасны.

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