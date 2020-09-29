Пожар произошел в доме на северо-западе столицы

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Россия, Москва, Планерная улица, 18к1 Карта всех событий

Возгорание произошло в многоэтажном доме на северо-западе столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» во вторник, 29 сентября, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по городу.

Инцидент произошел в доме № 18, корпус 1, по Планерной улице.

— Происходило возгорание на четвертом этаже 16-этажного дома на площади семь квадратных метров. В 16:22 пожар ликвидирован, до прибытия подразделения самостоятельно эвакуировались около 10 человек, — отметили в ведомстве.

Спасатели добавили, что сведений о пострадавших не поступало.

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