Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пожар произошел в доме на северо-западе столицы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Пожар произошел в доме на северо-западе столицы

Наталия Белова

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Планерная улица, 18к1 Карта всех событий

Возгорание произошло в многоэтажном доме на северо-западе столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» во вторник, 29 сентября, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по городу.

Инцидент произошел в доме № 18, корпус 1, по Планерной улице.

— Происходило возгорание на четвертом этаже 16-этажного дома на площади семь квадратных метров. В 16:22 пожар ликвидирован, до прибытия подразделения самостоятельно эвакуировались около 10 человек, — отметили в ведомстве.

Спасатели добавили, что сведений о пострадавших не поступало.

Читайте также: МЧС: Погибших и пострадавших в пожаре в новосибирском ТЦ нет

МЧСМосквапожар
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что на самом деле случилось в Карабахе

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Как остановить войну в Закавказье

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

С неравенством в школе нужно бороться

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Красота есть в каждом

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

«Кавказ-2020»: проломим любую оборону

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Куда плывет философский пароход

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мама во всем виновата

Все мнения
О проекте