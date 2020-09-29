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Новую версию рекомендаций по лечению коронавируса разработают в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Новую версию рекомендаций по лечению коронавируса разработают в России

Вероника Кузьминова

Здоровье

Подходы к диагностике коронавируса обновят в новой рекомендации по лечению вируса. Об этом сообщил главный инфекционист Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов во вторник, 29 сентября.

По его словам, работа над девятой версией временных методических рекомендаций по лечению COVID-19 уже началась. В ней представят обновленныее практики диагностики и борьбы с заболеванием. Чуланов добавил, что симптомы вируса и течение инфекции не изменились, передает РИА Новости.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала основными причинами заболевания коронавирусом в России участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима.

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