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СК возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в Москве
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

СК возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в Москве

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, 3-й Дорожный проезд Карта всех событий

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства человека в столице. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

Инцидент произошел 28 сентября в квартире дома в 3-м Дорожном проезде. Там было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями.

В настоящее время следователи устанавливают подробности и обстоятельства случившегося, расследование дела продолжается, говорится на официальном сайте СК.

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