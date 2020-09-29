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СМИ: Новый международный аэропорт Берлина откроется через месяц
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

СМИ: Новый международный аэропорт Берлина откроется через месяц

Кирилл Николаев

В мире

Новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта будет открыт 31 октября 2020 года. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщили немецкие СМИ со ссылкой на главу управляющей компании Энгельберта Лютке Дальдрупа.

По его словам, в столице Германии откроется аэропорт, который будет соответствовать всем международным стандартам. Из-за пандемии коронавирусной инфекции торжественных мероприятий по случаю открытия воздушной гавани не будет.

Строительство аэропорта началось в 2006 году и должно было завершиться в 2011 году. По данным немецких СМИ, объект не был сдан вовремя из-за проблем с пожарной безопасностью и коррупцией.

Аэропорт Берлин-Бранденбург располагается на границе Берлина и коммуны Шенефельд, сообщает Интерфакс.

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