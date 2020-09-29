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Александр Семенников: Приложение «Помощник Москвы» сделает город безопасным
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Александр Семенников: Приложение «Помощник Москвы» сделает город безопасным

Юлия Зименко

Город

Депутат Мосгордумы Александр Семенников рассказал журналистам о мобильном приложении «Помощник Москвы», с помощью которого горожане смогут сообщить о незаконной торговле на улице или в транспорте.

Незаконная торговля с рук и на разнос является острой проблемой практически во всех странах мира, в Москве такая тенденция также имеет место, особенно в электричках, поездах и метро.

— Так, каждую весну в Москве с рук продаются многие тысячи цветов исчезающих видов, занесенных в Красную книгу. Рейды, которые устраивают экологи и правоохранители, не позволяют полностью поставить ситуацию под контроль, и мы продолжаем одну за другой терять подмосковные поляны, где до начала хищнической добычи росли эти цветы. Продукты питания и домашние заготовки, продающиеся с рук, не проходят ни ветеринарной, ни санитарной экспертизы и вполне могут оказаться опасными для здоровья потребителей, — подчеркнул Александр Семенников.

Кроме этого, разносчики-нелегалы предлагают товары сомнительного качества и не соблюдают требования безопасности, особенно важные во время распространения коронавируса.

Для того чтобы передать информацию о нарушении правоохранительным органам, отметил Александр Семенников, достаточно сделать снимок посредством камеры мобильного телефона и отправить его через приложение «Помощник Москвы».

Данное приложение предусматривает поощрения за активную работу: пользователи получают бонусные баллы.

Александр Семенников отметил, что добросовестные продавцы не пострадают — Москва продолжает развивать сеть ярмарок выходного дня, а многие парки и учреждения культуры устраивают «блошиные рынки», где владельцы хозяйств и люди, желающие избавиться от бывших в употреблении вещей, могут найти желающих приобрести товар.

Депутат также выразил надежду, что приложение поможет окончательно избавиться от нелегальной торговли в городе и уже в ближайшем будущем Москва станет еще безопаснее.

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МГДприложение «Помощник Москвы»Москва
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